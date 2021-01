Durante o confinamento, as entregas do comércio local são grátis

Veja também:

A iniciativa é dos Correios de Portugal, que decidiram apoiar os pequenos comerciantes que vendem na internet, com a "oferta do serviço de entrega, das vendas feitas através da aplicação CTT Comércio Local, um serviço digital que facilita a presença online dos comerciantes locais e dos pequenos produtores, durante o período de confinamento".

Para aderirem à iniciativa, os consumidores têm apenas de descarregar a aplicação Comércio local. Os CTT garantem aos produtores locais e pequenos comerciantes um meio adicional para escoarem e exporem os produtos, a nível nacional, aos clientes asseguram "compras a partir da segurança do seu lar, em todo o país com entrega no dia seguinte".

A utilização é fácil. Basta o consumidor procurar no telemóvel, tendo em conta a sua localização, "que comerciantes e produtores estão presentes na aplicação, entrar em cada uma das lojas, efetuar as compras e pagar através de MB Way, cartão de crédito ou cartão de débito e receber comodamente as compras em casa."

Esta solução, desenvolvida em parceria com a empresa portuguesa Localshop, é fornecida diretamente às autarquias e associações empresariais, "que por sua vez a disponibilizam aos comerciantes e produtores locais".

A aplicação conta já com "várias dezenas de produtores locais". Em comunicado, os CTT acrescentam que já aderiram à iniciativa vários Municípios (Caldas da Rainha, Viseu, Penafiel, Espinho, Fundão e Vila Real), assim como autarquias (Santo Tirso, Bragança, Arouca e Felgueiras). Em breve, terão também produtos disponível no "CTT Comércio Local" a Associação Empresarial de Felgueiras e a Associação Comercial e Industrial de São João da Madeira.

Esta é mais uma ferramenta que os CTT têm disponibilizado nos últimos meses, no âmbito do e-commerce: Criar Lojas Online, Feiras e Showrooms Digitais e o Cartão Escolar Pré-Pago para Municípios.