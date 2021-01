Covid-19. Portugal continua na frente do ranking com mais casos e mais mortes a sete dias

Veja também:

Portugal continua a ser o país com maior número de mortes e novos casos de Covid-19 por milhão de habitantes.

De acordo com dados do portal Our World in Data, reunidos até este domingo, na média calculada pelos últimos sete dias, Portugal teve mais casos confirmados (1.142) por milhão de habitantes de contágio pelo novo coronavírus, de acordo com os dados compilados pela universidade norte-americana Johns Hopkins.

A seguir a Portugal, tirando pequenos territórios como Andorra (647) e Montenegro (616), surgem o Reino Unido (443), o Líbano (441), a Estónia (401) e os Estados Unidos (400).

Também no número de óbitos, a mesma plataforma coloca Portugal no topo da tabela de mortes, com 27 mortes por milhão nos últimos sete dias, no que configura um agravamento da situação em relação aos dados reunidos até à passada quinta-feira.

Na proporção de casos totais desde o início da pandemia, Portugal tem 62 por milhão de habitantes (o 13.º número mais alto) e figura em 24.º lugar na lista dos países com mais mortes por milhão de habitantes.

A plataforma de dados portuguesa Eyedata coloca também Portugal como o país com mais novos casos por milhão de habitante na média de sete dias (1.366) e com mais novas mortes por milhão (23).

A base de dados, que junta informação recolhida de várias fontes ‘online’, coloca Portugal como o 32.º país com mais mortes associadas à Covid-19 por milhão de habitantes e 27.º com mais casos de infeção com o novo coronavírus por milhão de habitantes.

A pandemia de Covid-19 já provocou pelo menos 2.129.368 mortos resultantes de mais de 99,1 milhões de casos de infeção em todo o mundo, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

Em Portugal, morreram 10.721 pessoas dos 643.113 casos de infeção confirmados, de acordo com o boletim mais recente da Direção-Geral da Saúde.

Com mais de 25 milhões de infetados e mais de 424 mil mortos, os Estados Unidos são o país com os maiores números globais no que toca ao impacto do SARS-CoV-2, o coronavírus que provoca a doença Covid-19.