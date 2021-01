Covid-19. Misericórdia de Boticas com 60 infetados

Veja também:

O Lar Nossa senhora da Livração e o Centro de Apoio a Deficientes do Alto Tâmega (CADAT), da Santa Casa da Misericórdia de Boticas, têm 60 pessoas com Covid-19, entre utentes e funcionários.

“Ao todo, estão infetados 41 utentes e 19 funcionários das valências de terceira idade”, informa em comunicado a autarquia de Boticas.

A Câmara de Boticas indica que o Plano de Contingência foi rapidamente ativado de forma a “isolar e tratar estes doentes nas próprias estruturas da Santa Casa da Misericórdia, em total segurança e salvaguarda também dos utentes que se encontram negativos, procedendo-se ao ajustamento das escalas de serviço dos funcionários e garantindo cuidados separados, inclusive ao nível da preparação das refeições, não sendo necessário transferi-los para outras estruturas”.

Os casos positivos identificados estão “devidamente isolados, em alas separadas e com acompanhamento médico e de enfermagem 24 horas por dia, acompanhando o aparecimento de possíveis sintomas”, acrescenta.

No âmbito do Plano Nacional de Vacinação contra a Covid-19, todos os utentes funcionários receberam a primeira dose da vacina há cerca de uma semana, “apresentando-se todos eles bem de saúde e assintomáticos”.

De acordo com o comunicado, assinado por Fernando Queiroga, a autarquia está a acompanhar de perto o evoluir da situação juntamente com a Santa Casa da Misericórdia “procurando assegurar todas as condições e os recursos humanos necessários para garantir o apoio aos utentes”.

O presidente da Câmara de Boticas transmite, por fim, uma palavra de conforto e de profundo agradecimento a todos os funcionários da Santa Casa da Misericórdia de Boticas, que “estão a ser verdadeiramente incansáveis e solidários, abdicando da sua vida pessoal para poderem tratar dos utentes e garantir-lhes todos os cuidados necessários que a situação exige”.