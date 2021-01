Covid-19 em Portugal: Mais 252 mortes e 303 internados

Veja também:

Portugal registou 252 mortes e 6.923 casos de Covid-19 nas últimas 24 horas, indica o boletim epidemiológico da Direção-Geral da Saúde (DGS). O número de novos casos desta segunda-feira é, como costuma acontecer nos inícios das semanas, mais baixo do que tem sido habitual.

Dos novos casos, 3.111 registaram-se em Lisboa e Vale do Tejo, 1.975 no Norte, 1.043 no Centro, 390 no Alentejo, 261 no Algarve, 112 na Madeira e 31 nos Açores. No que toca à distribuição por faixas etárias, os grupos entre os 40 e os 49 anos e entre os 50 e os 59 anos registaram mais de mil novo casos cada.

De acordo com o documento há, nesta altura, mais de 170 mil casos ativos (170.635).

O número de internamentos continua a registar tendência de subida. Há agora 6.420 pessoas internadas, mais 303 do que ontem, dos quais 767 em cuidados intensivos (mais 25 do que ontem).

Desde o início da pandemia, já foram confirmados em Portugal 643.113 casos da doença, dos quais 10.721 morreram e 461.757 acabaram por recuperar.