Câmara de Loures vai garantir refeições escolares a cerca de 300 alunos

Veja também:

A Câmara Municipal de Loures vai assegurar refeições escolares a cerca de 300 alunos do escalão A e B e filhos de profissionais de serviços essenciais do concelho, enquanto as escolas permanecerem fechadas, anunciou esta segunda-feira a autarquia.

Em comunicado, a Câmara Municipal de Loures, no distrito de Lisboa, refere que “durante a suspensão das atividades escolares, as refeições [almoço] serão entregues na escola sede do agrupamento ou, em alternativa, em outra escola indicada pelo agrupamento, ou ainda através da rede de parceria estabelecida com as juntas de freguesia”.

“Serão servidas em regime de ‘take-away’, em descartáveis individuais para serem consumidas em casa”, é acrescentado.

A medida, que se insere no âmbito das medidas de apoio contra a pandemia da Covid-19, beneficia os alunos do escalão A e B da Ação Social Escolar da rede pública de jardins de infância e 1.º ciclo, bem como os filhos dos trabalhadores de serviços essenciais e crianças com necessidades de saúde especiais que frequentam as unidades de ensino especializado.

“Os pais ou encarregados de educação devem informar as escolas caso pretendam a refeição e indicar em que dias úteis o querem fazer. Esta informação deve ser prestada à sede ou direção dos agrupamentos”, lê-se ainda na nota.

A pandemia de Covid-19 provocou, pelo menos, 2.129.368 mortos resultantes de mais de 99,1 milhões de casos de infeção em todo o mundo, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

Em Portugal, morreram 10.721 pessoas dos 643.113 casos de infeção confirmados, de acordo com o boletim mais recente da Direção-Geral da Saúde.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro de 2019, em Wuhan, uma cidade do centro da China.