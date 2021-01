França proíbe uso de certos tipos de máscaras caseiras em público

Veja também:

É proibido, a partir desta segunda-feira, o uso de certos tipos de máscaras caseiras em público em Françl, sob o argumento de que não garantem proteção suficiente contra novas variantes mais contagiosas da Covid-19.

O decreto que proíbe o uso de algumas máscaras comunitárias foi publicado na sexta-feira, na sequência de recomendações dos especialistas sanitários, indicou hoje o ministro francês da Saúde.

"O Alto Conselho para a Saúde Pública recomenda, e eu também, que os franceses não usem máscaras feitas em casa", disse Olivier Véran.

Esta manhã, outra fonte do Ministério da Saúde, responsável pela segurança sanitária no trabalho, já tinha confirmado que os conselhos oficiais do Governo iam passar a incluir a indicação de que os cidadãos não podem usar máscaras feitas em casa nos locais de trabalho.

"O Governo está a seguir escrupulosamente as recomendações do Alto Conselho para a Saúde Pública, como tem feito desde o início desta crise", tinha adiantado Laurent Pietraszewski à rádio Franceinfo. O novo protocolo nos locais de trabalho, indicou, deverá ser adaptado "após discussões com os sindicatos".

França recomenda neste momento apenas três tipos de máscaras para impedir o contágio por Covid-19: as cirúrgicas, as FFP2 (que filtram pelo menos 94% dos aerossóis) e as máscaras comunitárias de tecido que cumpram os requisitos da categoria 1 (que filtrem pelo menos 80% dos aerossóis).

Medida controversa e "difícil de aplicar"

A Academia de Medicina Francesa não concorda com esta medida, alegando que não existem provas científicas de que as máscaras feitas em casa não protejam quem as usa apropriadamente.

A par disso, as autoridades francesas admitem que não será fácil fazer cumprir o novo decreto sobre equipamentos de proteção individual (EPIs).

"Não imagino a polícia a perguntar às pessoas qual o nível de proteção da máscara que estão a usar", diz um porta-voz do primeiro-ministro, citado pelo "Guardian".

A medida não é inédita. Na semana passada, a Alemanha deu um passo semelhante, anunciando que os cidadãos só podem usar máscaras FFP 1 ou FFP 2 quando em transportes públicos, locais de trabalho e espaços comerciais.

O passo da chancelaria aconteceu depois de o Governo local da Baviera ter aprovado uma medida ainda mais rígida quanto ao uso de máscaras de proteção, obrigando ao uso exclusivo de máscaras cirúrgicas N95, que filtram 95% das partículas, quando em lojas ou transportes públicos.

"Peço às pessoas que levem esta medida a sério, caso contrário será difícil prevenir uma terceira vaga", indicou Angela Merkel na quinta-feira passada. A chanceler alemã disse ainda que a próxima vídeoconferência do Conselho Europeu iria focar-se em formas concretas de contrariar a propagação das estirpes mais contagiosas do coronavírus, inicialmente detetadas no Reino Unido, África do Sul e Brasil.

Nesse dia, a Áustria anunciou que ia aplicar, a partir desta segunda-feira, uma medida semelhante, autorizando apenas o uso de máscaras FFP 2 nos transportes públicos e lojas.