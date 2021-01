Bruxelas desaconselha viagens essenciais a Portugal

Veja também:

A Comissão Europeia propôs esta segunda-feira regras mais apertadas para desencorajar viagens não essenciais na União Europeia (UE), perante o agravamento da pandemia, obrigando passageiros de zonas muito perigosas e do estrangeiro a fazer teste antes de viajar.

“À luz das novas variantes do coronavírus e do elevado número de novas infeções em muitos Estados-membros, é necessário desencorajar fortemente as viagens não essenciais, evitando ao mesmo tempo o encerramento de fronteiras ou proibições generalizadas de viagens e assegurando que o funcionamento do mercado único e das cadeias de abastecimento permaneça ininterrupto”, defende o executivo comunitário numa informação divulgada esta segunda-feira.

Por essa razão, o executivo comunitário propõe esta segunda-feira aos Estados-membros uma “ação mais orientada para assegurar uma abordagem coordenada sobre medidas restritivas da livre circulação dentro da UE”, que passa por introduzir “uma atualização do código de cores acordado para a cartografia das áreas de risco”, bem como “medidas mais rigorosas aplicadas aos viajantes provenientes de zonas de maior risco”.

Em concreto, isto significa juntar ao existente sistema de semáforos sobre a propagação da Covid-19 na UE a cor vermelho-escuro, que passa a ser usada para zonas onde o vírus está a circular a níveis muito elevados, isto é, com uma taxa de notificação de novas infeções é superior a 500 por 100 mil habitantes nos últimos 14 dias.

Aquele que é um sistema de semáforos sobre a propagação da Covid-19 na UE, começa no verde (situação favorável), passando pelo cinzento, laranja e chegará agora ao vermelho escuro (situação muito perigosa), já superior ao máximo atual, o vermelho.

O efeito imediato desta mudança de critérios é que Portugal continental passa a estar totalmente abrangido pelo nível mais alto, o vermelho escuro, aplicando-se o mesmo a Espanha e a várias regiões de Itália e de países do centro e norte da Europa.

Esta avaliação será feita com base nos mapas do Centro Europeu de Prevenção e Controlo das Doenças (ECDC, na sigla inglesa).