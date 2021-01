O treinador do Farense não escondeu a frustração no final da partida com o FC Porto.

Na entrevista rápida à SportTV, Sérgio Vieira reconheceu que “a primeira parte não foi como desejávamos, sabíamos que controlar o jogo frente ao FC Porto é muito difícil. Não era fácil, mas era um dos objetivos. Não defendemos bem no lance do golo. Trabalhámos muito esse aspeto, mas não fomos eficazes”.

Quanto à segunda parte, “foi diferente, já tivemos situações em que saímos a jogar, tivemos situações para chegar ao empate”.

Contudo, na análise geral à partida, o técnico dos algarvios admitiu que “o FC Porto é um justo vencedor, pelas situações que criou”, mas lembrou que sua equipa podia “ter chegado ao empate”.

Questionado, ainda, sobre o facto de não ter conseguido roubar pontos aos quatro primeiros classificados, Sérgio Vieira prefere olhar a questão de “uma forma equilibrada”, sublinhando que “a primeira volta ainda nem terminou e temos a confiança muito grande de que vamos fazer um grande campeonato e conseguir os nossos objetivos”.