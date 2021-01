Segredo do empate com o Benfica foi união e paciência do Nacional

Vítor Vinha, treinador adjunto do Nacional da Madeira, e Róchez, autor do golo dos insulares, revelam que o segredo do empate alcançado na Luz foi união e paciência da equipa.

"Fizemos um grande jogo. Acho que o empate foi merecido, contra um grande clube e uma grande equipa. União, paciência da equipa foi o nosso segredo", diz o ponta de lança hondurenho, em declarações à Benfica TV.

Vítor Vinha reforça a ideia de Róchez e completa, explicando que a equipa "tem uma ideia de jogo muito clara e quando a coloca dentro de campo as coisas ficam mais fáceis".

Questionado pela Benfica TV sobre as razões que levaram o clube a rejeitar o adiamento da partida, solicitado pelos encarnados, Vítor Vinha recusou comentar o tema.

O Nacional da Madeira estanca uma série de quatro derrotas seguidas. O empate permite à equipa de Luís Freire manter-se em zona de manutenção.