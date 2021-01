Rui Pedro troca Leixões pelo Penafiel

Rui Pedro é reforço do Penafiel. O avançado, de 22 anos, deixa o Leixões e assina por uma época e meia pelos durienses.

Rui Pedro mantém-se na II Liga, trocando o 10.º classificado pelo sexto. Na primeira metade da época fez dois golos, em 15 jogos.

Formado no FC Porto, o avançado, que chegou a jogar pela equipa principal dos dragões, estava há um ano no Leixões, depois de uma passagem pela equipa B do Granada. O jogador já passou, também, por Boavista e Varzim.

Rui Pedro é quarto reforço de inverno apresentado pelo Penafiel, depois das contratações de David Caiado, Robinho e Ricardo Machado.