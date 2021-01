Reforço central para o Penafiel

Ricardo Machado é reforço do Penafiel até ao final da temporada. O central estava livre e Pedro Ribeiro aproveitou para o recrutar e aumentar o lote de defesas disponíveis.

Ricardo Machado regressa a Portugal, dez anos depois de ter emigrado. Na sua última época nas competições nacionais, 2010/11, ajudou o Feirense a subir à I Liga.

Nas últimas cinco épocas esteve nos sauditas do Al Taawon. Antes passou pelo futebol romeno, onde jogou por Brasov e Dínamo de Bucareste. Além do Feirense, o defesa esteve, em Portugal, no Machico e no Marítimo B.

O Penafiel é 6.º classificado da II Liga e garante o terceiro reforço de inverno, depois das contratações de David Caiado e Robinho.