Nota 4 para Rui Costa

Paulo Pereira, videoárbitro Bola Branca, atribuiu nota 4 a Rui Costa, juiz do empate, a um golo, entre Benfica e Nacional da Madeira.

O primeiro caso do jogo aconteceu logo nos primeiros minutos, com um golo anulado ao Benfica pelo videoárbitro por 19 centímetros. Paulo Pereira aprova a decisão. A segunda parte trouxe cinco lances nas áreas, mas "Rui Costa esteve bem" a analisá-los, garante o VAR Bola Branca.

"Após um cruzamento de Cervi, analisando de vários ângulos, podemos ver que a bola bate no peito do Nuno Borges e depois bate-lhe no braço, que estava perfeitamente integrado no seu corpo. Parece-me uma boa decisão não assinalar penálti", diz o especialista em arbitragem.

Paulo Pereira também dá nota positiva a dois lances quase seguidos: "Aos 73 minutos, numa jogada muito parecida, Jardel joga a bola com o peito e ressalta para o braço. Rui Costa deixou jogar e esteve correto. Aos 74 minutos, o Nacional reclama um penálti de João Ferreira. A partir desta época, apenas atrás da axila é considerado braço. Ele deu com o ombro."

"Aos 79 minutos, Pedrão parece claramente jogar primeiro a bola, num lance com Seferovic. Rui Costa tomou uma boa decisão", avalia.

Mais um possível penálti bem ajuizado: "Aos 84 minutos, há efetivamente um toque com o braço de Rui Correia na bola, mas foi quando Seferovic já tinha caído por cima dele. O lance foi muito ao de leve e não me parece haver motivo para grande penalidade."

Houve apenas dois erros: uma falta mal assinalada a Darwin, na primeira parte, e outra por assinalar sobre Chiquinho, na segunda.