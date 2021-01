Daniel Ramos vence fora no regresso a casa

Daniel Ramos foi feliz no regresso a casa. Natural de Vila do Conde, o treinador do Santa Clara conquistou os três pontos, pelos açorianos, jogo da jornada 15 realizado esta segunda-feira, no Estádio dos Arcos.

Os visitantes venceram por 1-2. Carlos Júnior, antigo jogador do Rio Ave, inaugurou o marcador na primeira parte, mas o médio japonês Meshino respondeu logo de seguida, restabelecendo o empate.

Numa segunda parte marca pelo nevoeiro cerrado, foi outro nipónico a brilhar. A um minuto do fim da partida, Morita, em estreia pelo Santa Clara, fez o golo da vitória.

O triunfo permite aos açorianos (18 pontos) descolaram do Rio Ave (15 pontos). São três pontos a separar as equipas, mas são suficientes para os primeiros estarem em zona de conforto e os segundos em zona de perigo.

O Rio Ave não vence há duas jornadas e o Santa Clara voltou às vitórias, depois de ter perdido, em casa, com o Famalicão.