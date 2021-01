Covid-19. Afonso Sousa testa positivo e é baixa de última hora na Belenenses SAD

Afonso Sousa testou positivo à Covid-19 e foi baixa de última hora na Belenenses SAD para o jogo com o Tondela.

A partida, referente à jornada 15 do campeonato, começou às 14h30 deste segunda-feira. O médio formado no FC Porto é um dos jogadores com maior preponderância no jogo ofensivo da equipa de Petit.

Filho de Ricardo Sousa e neto de António Sousa, antigos futebolistas, Afonso chegou esta época à Belenenses SAD, depois de uma temporada na equipa B do FC Porto.

O médio tem 17 jogos realizado, este ano, e um golo marcado.