Arouca recebe Caballero e despede-se de Nuno Rodrigues e Clemente

O Arouca anunciou a contratação do ponta-de-lança paraguaio Mauro Caballero, rescindiu contrato com o extremo Nuno Rodrigues, empresta Clemente ao Campeonato de Portugal e prepara mais saídas da equipa principal.

O avançado de 26 anos está de regresso a Portugal depois de ter alinhado no FC Porto durante quatro épocas, sem nunca se ter estreado pela A. Caballero fez uma época e meia na equipa B e esteve cedido ao Penafiel e Desportivo das Aves.

Caballero esteve no Chile nas últimas quatro temporadas e vai agora regressar à II Liga para reforçar o ataque do Arouca. O ponta-de-lança é o terceiro reforço confirmado do defeso, depois de Arsénio e Pité.

Várias saídas iminentes do plantel

O Arouca anunciou a saída do lateral Diogo Clemente para o Estrela da Amadora, do Campeonato de Portugal. O defesa chegou esta época ao clube, mas somou apenas quatro jogos na primeira metade da temporada, e vai rodar na terceira divisão.

Para além do defesa, o Arouca prepara várias saídas da equipa principal. Nuno Rodrigues rescindiu e vai reforçar o Vilafranquense.

O extremo de 26 anos chegou ao Arouca depois de uma boa época no Mafra, uma das revelações da última época, mas foi titular em apenas quatro jogos, num total de 14 utilizações.

Do plantel arouquense devem ainda sair nos proximos dias Júnior Sena, Anthony Blondell e Fred Takyi.



O Arouca, treinado por Armando Evangelista, é 9º classificado da II Liga, com 24 pontos, a oito pontos da Académica, que ocupa o primeiro lugar de subida direta à I Liga.