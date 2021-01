Scolari deixa o Cruzeiro

O antigo selecionador de Portugal Luiz Felipe Scolari deixou o comando técnico do Cruzeiro, anunciou o clube da segunda divisão brasileira de futebol, ao fim de 21 jogos em que não conseguiu elevar o clube na tabela.

“O Cruzeiro Esporte Clube e Luiz Felipe Scolari decidiram, em consenso, terminar a segunda passagem do treinador multicampeão pela ‘raposa'”, pode ler-se na nota do emblema brasileiro.

Ao todo, Scolari conseguiu nove vitórias, oito empates e quatro derrotas, deixando o clube no 12.º lugar do segundo escalão, a uma jornada do fim.

A formação de Belo Horizonte agradeceu “todo o trabalho, dedicação e profissionalismo de Felipão”, que orientou a seleção portuguesa entre 2003 e 2008 e está, aos 72 anos, novamente sem clube.