João Pereira despede-se do Trabzonspor e é um jogador livre

João Pereira, de 36 anos, rescindiu contrato com o Trabzonspor, depois de ter passado quatro anos no emblema da Turquia, anunciou, esta quinta-feira, o atual quinto classificado do campeonato desse país, no seu site oficial.

“Muito obrigado pelos serviços que prestou ao nosso clube. João Pereira dá o exemplo para nossos jogadores de futebol com sua postura dentro e fora do campo”, lê-se numa nota publicada pelo Trabzonspor.

O lateral estava no clube turco desde 2016/17, tendo na altura deixado o Sporting.

João Pereira, que vestiu a camisola da seleção nacional em 40 ocasiões, foi formado no Benfica tendo depois passado pelo Gil Vicente, Sporting de Braga, Sporting, Hannover e Valência.

Esta temporada, o defesa, que passa a ser um jogador livre, fez apenas nove partidas pelo Trabzonspor.