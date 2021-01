Chelsea demite Frank Lampard

O Chelsea anunciou, esta segunda-feira, a demissão de Frank Lampard do cargo de treinador. O proprietário do clube, Roman Abramovich, assume que "foi uma decisão muito difícil".

Lampard tem uma relação profunda com o clube, do qual foi jogador e que treinava desde a época passada.

"Foi uma decisão muito difícil para o clube, não só pela excente relação pessoal que tenho com o Frank, mas também pelo grande respeito que tenho por ele. No entanto, perante as circunstâncias atuais acreditamos que é melhor mudarmos de treinador", diz o magnata russo, citado no site do clube.

Lampard deixa o Chelsea no 9.º lugar da liga inglesa, a 11 pontos do líder Manchester United, nos oitavos de final da Liga dos Campeões, onde o clube londrino terá o Atlético de Madrid pela frente, e nos oitavos de final da Taça de Inglaterra,

O treinador, de 42 anos, cumpria a segunda época no clube, depois de ter iniciado a carreira no Derby County, da segunda divisão de Inglaterra. Esteve 13 temporadas no Chelsea, como jogador.

Os londrinos nada adiantam sobre o sucessor de Lampard, mas a revista "France Footbal" aponta o nome de Thomas Tuchel como candidato. O alemão está sem clube, depois de ter sido demitido do PSG em dezembro.