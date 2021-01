Svilar chamado à baliza do Benfica

Mile Svilar será o guarda-redes do Benfica, esta tarde, frente ao Nacional da Madeira. O belga, de 21 anos, é a principal opção de Jorge Jesus, que não conta com Vlachodimos e Helton Leite, infetados com Covid-19.

Svilar já esteve afastado da competição esta temporada, em setembro, devido a infeção pelo novo coronavírus, mas é a infelicidade dos seus concorrentes que lhe vai proporcionar a estreia pela equipa principal.

O Benfica comunicou teste positivo de Helton Leite a 22 de janeiro. O brasileiro poderá estar disponível para o desafio com os leões, mas sem contacto com a equipa nos 10 dias anteriores ao jogos. Vlachodimos ainda não terá cumprido os dias de isolamento previstos.

Além do jogo com o Nacional, o guarda-redes também deverá jogar com a Belenenses SAD, para os quartos de final da Taça de Portugal, e é candidato ao clássico com o Sporting, agendado para 1 de fevereiro.

Seis jogos pela equipa B

Esta época foi utilizado em seis jogos da equipa B na II Liga e esteve no bancos nos jogos da primeira equipa em todos os jogos da Taça de Portugal e em três partidas da Liga Europa.

Svilar chegou ao Benfica em 2017, com 18 anos, e foi aposta principal de Rui Vitória no início da temporada. Erros sucessivos, no entanto, levaram o treinador a promover Bruno Varela a titular.

Na época seguinte foi suplente de Vlachodimos e ainda foi utilizado em 11 jogos, mas na última temporada passou a ser a terceira escolha, atrás de Vlachodimos e de Zlobin, entretanto transferido para o Famalicão.