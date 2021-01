Jorge Jesus lamenta golo sofrido. "Inexperiência paga-se caro"

Jorge Jesus lamentou, esta segunda-feira, a incapacidade do Benfica para gerir a vantagem de um golo que tinha sobre o Nacional.

No final da partida, em declarações à BTV, o técnico sublinhou que a equipa "jogou o suficiente para ganhar o jogo". Faltou "matá-lo":

"O futebol é cruel, se estás a ganhar, tens de matar o jogo. Mesmo que nao faças golo, não podes sofrer golos tão fáceis como este. A inexperiência paga-se caro. Fizemos tudo para ganhar, não conseguimos. Estamos tristes, mas temos de continuar a trabalhar e a recuperar a equipa para que tenha mais soluções e possibilidades de ter outro rendimento."

"Não é uma equipa muito experiente, há alguma juventude que nos momentos decisivos treme e temos sido penalizados", acrescentou.

Um remate, mau jogo de Darwin e lance duvidoso

Jorge Jesus considera que o Benfica apresentou-se a nível especialmente alto na primeira parte e, mesmo na segunda, esteve "defensivamente quase sempre perfeito". "Fizemos dois golos, um não contou. O Nacional praticamente só rematou uma vez à baliza. O golo foi um ressalto num canto. Estamos a ser penalizados por pouca coisa que fazemos", vincou.

O técnico do Benfica reconheceu, contudo, que os avançados tiveram um mau jogo, especialmente Darwin Núñez, que "hoje não esteve cá".

"Ele andava com um problema e ressentiu-se durante a semana e agora no jogo", explicou o treinador do Benfica à BTV.

Apesar dos problemas ofensivos e da juventude, o problema podia ter ficado resolvido se o árbitro tivesse assinalado uma grande penalidade que, no entender de Jorge Jesus, era "clara".

"Nitidamente, o jogador do Nacional tira a bola com a mão, já vi. Mas já houve várias jogadas assim e o Benfica não tem um penálti a favor. Mas não quero desculpar-me com isso", ressalvou o treinador.