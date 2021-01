Jesus chama três da equipa B para o jogo com o Nacional

Jorge Jesus completou a convocatória do Benfica com três jogadores da equipa B para a partida desta segunda-feira com o Nacional: Fábio Duarte, João Ferreira e Tiago Araújo.

Fábio Duarte será suplente de Svilar, titular devido às ausências de Vlachodimos e Helton Leite. João Ferreira deverá manter a titularidade na lateral-direta, face à indisponibilidade de Gilberto, Diogo Gonçalves.

Tiago Araújo, que na equipa B já foi utilizado como lateral-esquerdo, pode ser alternativa para a posição que foi ocupada por Cervi na meia-final da Taça da Liga, frente ao Braga. Grimaldo e Nuno Tavares estão fora das contas.

Tiago Araújo, de 19 anos, já foi utilizado por Jesus esta época, na Taça da Portugal, em Paredes. O extremo tem trabalhado com a equipa principal. Pela equipa B tem 14 jogos, este ano, e um golo marcado.