"Especial para Svilar era se o Benfica jogasse com o Manchester United"

O pai de Mile Svilar diz à Renascença que o jogo de hoje com o Nacional Madeira será mais um dia no trabalho para o guarda-redes. Ratko Svilar relativiza a relevância do momento que marcará o regresso do filho à baliza da equipa principal do Benfica, meio ano depois da última oportunidade. Apesar das poucas chances que o belga, de 21 anos, tem tido, Ratko Svilar sublinha que "será um dia normal para ele". "Seria especial se fosse um jogo com o Manchester United", refere, justificando que "ele está na primeira equipa há três anos".

Sem reclamar da pouca utilização do filho, Ratko Svilar, que também foi guarda-redes, recorda que o jogo realizado por Mile na época passa, frente, ao Rio Ave, terminou com uma vitória, por 4-0. "Depois não jogou mais na equipa principal. Mas ele tem jogado pela equipa B e não há qualquer problema", desdramatiza. Svilar vai ser titular frente ao Nacional da Madeira, devido às ausências de Vlachodimos e Helton Leite, infetados com Covid-19. O internacional sub-21 pela Bélgica deverá manter o lugar com a Belenenses SAD, para a Taça de Portugal, e no clássico com o Sporting, para o campeonato, a 1 de fevereiro. O pai do jogador reconhece, nesta entrevista a Bola Banca, que "em circunstâncias normais ele não jogaria", mas a oportunidade está aí e "ele tem de dar o seu melhor". O guarda-redes, de 21 anos, tem contrato até 2022 e a imprensa desportiva dá conta da intenção do Benfica de renovar com Svilar. Um tema que é para discutir "entre ele, o Benfica e o empresário". "Estou preocupado em que ele esteja a 100% nos treinos e dê o seu melhor", conclui Ratko Svilar.

Seis jogos pela equipa B Esta época foi utilizado em seis jogos da equipa B na II Liga e esteve no bancos nos jogos da primeira equipa em todos os jogos da Taça de Portugal e em três partidas da Liga Europa. Svilar chegou ao Benfica em 2017, com 18 anos, e foi aposta principal de Rui Vitória no início da temporada. Erros sucessivos, no entanto, levaram o treinador a promover Bruno Varela a titular. Na época seguinte foi suplente de Vlachodimos e ainda foi utilizado em 11 jogos, mas na última temporada passou a ser a terceira escolha, atrás de Vlachodimos e de Zlobin, entretanto transferido para o Famalicão.