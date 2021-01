“Três vezes caiu e três vezes se levantou, quando morreu tinha a primeira fortuna portuguesa”

Desde cedo soube o que era começar do zero, uma lição que a vida o obrigou a reviver várias vezes, com fugas à prisão e avultadas perdas pelo meio, ele respondeu com troco – haveria de deixar “a primeira fortuna portuguesa”.

“António Champalimaud - Um olhar” (Ed D. Quixote) não é mais uma biografia, é o desejo de uma filha que morreu antes do livro ser editado, mas não sem antes espreitar o rascunho da obra que lhe viria a ser dedicada, como conta à Renascença Jaime Nogueira Pinto, que ficou com a empreitada.

Porque há histórias que não cabem numa imagem e homens maiores que a própria história, o que começou por ser uma fotobiografia, acabou por se transformar num misto – “uma biografia exaustiva”. É o cruzamento das memórias do autor, da família, dos amigos e dos colaboradores, pintadas com as imagens gravadas em diferentes câmaras escuras e documentos que marcaram “uma vida longa, nunca serena, nunca sossegada, rica em combates, derrotas, vitórias”. É também uma história a duas vozes: a do autor, antigo funcionário e amigo, e a do próprio António Champalimaud, com frases na primeira pessoa.

Jaime Nogueira Pinto quer desconstruir a “vida tranquila dos ricos”, esta é uma vida de altos e baixos. Começa com a morte do pai e a herança que este lhe deixou, “empresas em situação muito má”. Apesar de ter 19 anos, Champalimaud “dá a volta por cima, rapidamente”. Depois recebe a herança dos Cimentos de Leiria, do tio Sommer, “uma fábrica já muito moderna e muito bem equipada para a época”, mas com ela vem também um “longuíssimo processo de herança”, que se arrastou pelos tribunais. Outra batalha é a implementação da siderurgia em Portugal.

Ainda decorre o processo da herança Sommer, quando recebe ordem de prisão, com Marcello Caetano, e sai do país, “em circunstâncias um bocadinho rocambolescas”, acrescenta Jaime Nogueira Pinto. Só volta a Portugal em 1973, mas dois anos depois assiste à nacionalização de tudo o que tinha: os bancos, as siderurgias, os cimentos. Recebe ainda mandados de captura, “volta outra vez à estaca zero”.

“É um homem que três vezes caiu e três vezes se levantou e quando morreu (2004) tinha a primeira fortuna portuguesa”, conclui Nogueira Pinto. Segundo a Forbes, era uma das 200 maiores do mundo.

Um homem independente

Champalimaud arriscava, mas “não à maluca”, ele ponderava as decisões, segundo conta à Renascença Jaime Nogueira Pinto, que diz também ter conhecido “relativamente bem todas essas pessoas do que era o capitalismo financeiro industrial português antes da revolução, depois deixou de ser português, de um modo geral eram pessoas sempre relativamente atentas e moderadoras com o poder político da época. Champalimaud não. Tinha respeito e até admiração por Salazar, mas quando era preciso batia o pé, discutia e lutava. Era um homem muito independente, muito heterodoxo, não alinhava pelo que seria socialmente e economicamente correto, no sentido de as pessoas estarem bem enquadradas pelo poder e não mexerem nas coisas. Era um homem corajoso, também.”

Questionado sobre se Champalimaud usou ou foi usado por Salazar, Jaime Nogueira Pinto responde ‘nim’. “Estas coisas para correrem bem tem de ser de parte a parte, usa-se e é-se usado. Eram duas pessoas superiormente inteligentes e sabiam exatamente o que queriam.”

Champalimaud travou uma batalha com o poder de então, pela siderurgia. A certa altura surgiu uma tese para que fosse construída em Trás-os-Montes, “porque havia lá umas minas ou uns minérios”. O industrial teve então de recorrer ao primeiro ministro, “contava que Salazar já tinha estudado tudo sobre siderurgia, sabia imenso, mas tinha uma preocupação muito grande (e ele também) que era guardar a sua independência, que ninguém dissesse que o tinha no bolso ou que o tinha agarrado por qualquer razão, boa ou má. António Champalimaud também era assim, portanto, a relação não terá sido fácil, mas funcionou”, remata Nogueira Pinto.

Já com a chegada de Marcello Caetano, foi diferente. “Instalaram-se tensões e surgiu a ordem de prisão”. Foi quando António Champalimaud saiu do país. Em 1969 Champalimaud tornou-se foragido da justiça, chegava ao fim o primeiro império e começava o primeiro exílio.