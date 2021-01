Rúben Amorim: “Se me quiserem tirar do Sporting vão ter de pagar tudo”

O treinador Rúben Amorim, no rescaldo da conquista da Taça da Liga, diz que “adora” trabalhar no Sporting e só deixa o clube se lhe pagarem tudo a que tem direito.



O jovem técnico leonino falava em declarações à SportTV após a vitória sobre o Braga, por uma bola a zero, na final disputada em Leiria.

“Se pudesse manter isto durante muitos anos… Sei que no futebol muda tudo muito rápido, mas eu adoro o dia a dia no Sporting. Sou sincero”, declarou Rúben Amorim.

“Se os resultados me deixarem… se me quiserem tirar de lá vão ter que me pagar tudo, aviso já, porque eu gosto mesmo de trabalhar no Sporting, quero ficar no Sporting e o meu futuro é no Sporting”, sublinhou o treinador.