“O Estado é calaceiro na resposta aos mais necessitados”, diz o padre José Maia

O fundador da Confederação Nacional das Instituições Particulares de Solidariedade Social (CNIS) é o convidado desta semana da Renascença e da Agência Ecclesia.

Estamos no mês em que há 40 anos, a União das Instituições Particulares de Solidariedade Social elegeu os seus primeiros corpos sociais; e estamos num tempo particular da nossa história, neste contexto atual de pandemia. Quão importante é o setor social para a sociedade, neste momento?

A importância do setor é indiscutível. É agora, como foi sempre. Aliás, a doutrina social da Igreja, toda ela, é um monumento às preocupações sociais da Igreja. Nós temos tantas, tantas reflexões, e escritos de Papas e de muita outra gente.

Mas já agora, uma pequena precisão: Objetivamente eu não fui o fundador da CNIS. Eu era presidente da direção na altura em que se constituiu a CNIS porque nós somos órgãos colegiais. E objetivamente há dois momentos na vida das instituições de solidariedade. Um há 40 anos, quando um conjunto de instituições aqui do Norte, sobretudo, se reuniram e entenderam que deviam organizar-se para melhor poder atuar. E então aí nessa reunião esteve o Padre Marinho, Redentorista, muito acompanhado pelo Padre Orlando, o pároco de Cedofeita; que estiveram na origem da União das Instituições de Solidariedade Social. Depois a vida foi continuando, eu acabei por entrar também para presidente de uma das direções que foi eleita e por lá andei uns anos. E a certa altura vimos que a dimensão dos problemas era muito grande, o número de instituições era muito grande e muito diversificado e entendemos que havia interesse em fazer-se uma confederação, e então nasceu a CNIS.

Por parte das autoridades foi-se registando uma evolução relativamente à importância das IPPSS's em Portugal. Hoje esse reconhecimento é cabal?

Diria que imagina começamos aí com 30 ou 40 e chegamos a quatro mil. Houve de facto um movimento muito grande. Na altura eu lembro-me que falei com o Ministro Silva Peneda - que foi um Ministro que esteve sempre atento a esta realidade - e pedi-lhe que também queríamos um assento no conselho económico e social. E temos lá assento. Portanto, a União e depois a Confederação têm assento onde se fazem as políticas sociais no país. Foi um momento realmente importante, em que as instituições se viram cada mais representativas. Eram tempos difíceis. A maior dos trabalhadores e responsáveis da segurança julgavam-se os donos da massa. Dava a impressão que nos faziam um grande favor quando nos pagavam parte do muito que nos deviam. E houve muita necessidade de bater o pé, e batê-lo forte.



A constituição da CNIS foi o passo necessário para que as instituições tivessem dimensão mais ampla e ganhassem maior influência política?

Foi necessário, até porque a união faz a força. Já na altura, o pacote financeiro para apoiar parte dos apoios financeiros que o Estado nunca pagou, nem antes nem agora a totalidade do serviço que era feito, e era necessário termos aquela consciência de instituição representativa. Depois, foi também importante, por um lado, para fortalecer a representação nacional. E por outro, para dar também ao nível de cada distrito uma organização das uniões distritais para que houvesse um crescimento. A força das bases é que depois dá força também a quem as representa e eu gosto que as coisas cresçam para baixo.



A CNIS levou ao pacto de Solidariedade há cerca de 25 anos. Passado este tempo, o sector continua a reclamar por mais apoio e continua a pedir a revisão dos acordos de cooperação, no âmbito das respostas sociais. É um passo decisivo á sobrevivência das instituições?

O pacto foi decisivo, aliás ele foi negociado e falado e autorizado pelo engenheiro Guterres. Foi com ele que nós tivemos longas reuniões. Chegou ir a Fátima a uma das nossas reuniões e aí nós entendemos que era necessário que dada a dimensão e a forma de agir de todas as instituições era necessário um instrumento jurídico com muito mais força. O pacto de cooperação veio concretizar uma realidade. Ou seja, em Portugal o Estado não podia mesmo fazer aquilo que era feito e ele (António Guterres) entendeu isso. Portanto, fez-se esse pacto que não é nenhum favor. Concertaram-se políticas, fizeram-se estudos, em que ficou declarado que o Estado pagaria uma percentagem daquilo que era devido e depois as instituições, as famílias e as comunidades suportariam o resto.

Mas essa percentagem fica aquém das necessidades das instituições?

Na altura, o tipo de respostas não eram aquelas que existem hoje. Começamos a fazer progressivamente as respostas em centros de dia, que é uma resposta mais barata. Depois passou-se para lares que é uma resposta com já muito mais custos. E depois passou-se cuidados continuados. Portanto, a natureza e a complexidade e a dimensão das respostas exigiam de facto, para serem bem feitas, mais apoio financeiro. Diriam: as instituições são particulares, o Estado não tem nada que ajudar. Isso é que era doce. O Estado tem que cumprir os compromissos que estabelece e de facto havia uma lógica que era o pagamento até 75%, porque os grandes encargos das instituições são os seus trabalhadores e nós temos a noção de que muitos trabalhadores recebem salários muito aquém daquilo que seria justo pagar-lhes. E essa é uma preocupação que nós temos de ter. Defender quem faz o trabalho social, juntamente com o voluntariado.