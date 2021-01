Sérgio Conceição dá treino no FC Porto e já com Otávio à disposição

Sérgio Conceição voltou a orientar a sessão de treino deste domingo do FC Porto, depois de ter estado doente, e tudo aponta para que esteja disponível para o jogo de segunda-feira contra o Farense.

O técnico dos dragões tinha estado doente desde quinta-feira, com sintomas semelhantes à covid-19, tendo testado negativo ao novo coronavírus.

Sérgio Conceição voltou ao Olival no sábado para ser testado novamente, como parte do protocolo da Liga que obriga a testagem 48 horas antes de cada jogo, sendo que o treinador voltou a dar negativo. Ainda assim, não orientou o treino nessa ocasião.

Este domingo, Conceição deu o último treino antes do jogo contra o Farense e com uma grande novidade. Otávio está recuperado da Covid-19 e regressou aos treinos. O clube esclarece que Francisco Conceição, filho do técnico, voltou a integrar a sessão de treinos da equipa principal. Evanilson, Sérgio Oliveira, Romário Baró e Nanú deverão continuar indisponíveis por estarem infetados com a Covid-19.

Apesar de ter estado no Olival, o FC Porto não agendou qualquer conferência de imprensa de antevisão à partida de Sérgio Conceição. Luis Díaz,

A comitiva portista parte rumo ao Algarve às 18h00, tendo chegada prevista para as 19h00.