Resultado de Tiago Mayan corresponde às "melhores expetativas da Iniciativa Liberal"

João Cotrim Figueiredo, presidente da Iniciativa Liberal (IL), saúda resultado de Tiago Mayan Gonçalves nas eleições Presidenciais, que vai de encontro às "melhores expetativas do partido".

"Este era o resultado que almejávamos nas nossas melhores expetativas, um trabalho que representa a afirmação das ideias liberais. Não nos refugiámos em espalhafato ou protagonismo excessivo. É possível fazer política baseado em ideias em Portugal", diz.

O deputado e presidente da IL destaca crescimento do partido: "Não é só melhor resultado do que há um ano e meio, mas é duplicar os votos de há um ano e meio, um partido que é sistematicamente visto de forma menos exuberante no seu crescimento".

Tiago Mayan Gonçalves deverá ficar no sexto lugar na ordenação dos candidatos, apenas à frente de Vitorino Silva. João Cotrim Figueiredo recorda que ainda há muitos votos por contar, mas mostra-se muito satisfeito com os resultados alcançados.



"No ordenamento ainda pode mudar alguma coisa, mas gostaria de dizer que estou aqui com alegria. Só há dois projetos de parabéns, que é Marcelo Rebelo de Sousa e a candidatura de Tiago Mayan Gonçalves, que supera as expetativas e chega a um resultado que ninguém apontava como possível. Provou que é possível, com competência, irreverência, sem espalhafato e sem depender de formas mediáticas. Conseguiu um resultado notável que dá sequência aos resultados da Iniciativa Liberal, que é um projeto de futuro. O futuro em Portugal será mais liberal", termina.