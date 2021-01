Projeções. Marcelo avança para segundo mandato em Belém, Ana Gomes à frente de Ventura

Marcelo Rebelo de Sousa vai avançar para um segundo mandato como Presidente da República. As projeções são da sondagem da Pitagórica para a TVI/Observador, mas também da Universidade Católica para a RTP e do ICS/ICSTE para a SIC.

A sondagem da Católica para a RTP põe Ana Gomes entre os 13% e os 16% e Ventura entre os 9% e os 12%. A candidata, na projeção da TVI, pode chegar aos 16,2%, mas a percentagem mínima é de 12,2%. Nesta projeção, o líder do Chega poderá ficar com um 9,9%, mas pode também chegar aos 13,9%.

A SIC é a que dá um resultado mais alto a Ana Gomes que pode alcançar os 17,1%, sendo que no mínimo terá 13,1%. Já Ventura, nesta sondagem, fica com uma votação que pode ir dos 10.1% aos 14,1%.

Tudo em aberto a partir do quarto lugar

A partir do terceiro lugar, as sondagens mostram que está tudo em aberto. Todas as projeções vão nesse sentido. E esta luta, provavelmente, será até ao final da contagem dos votos. A RTP põe Marisa no quarto lugar, a TVI coloca nesse lugar Tiago Mayan Gonçalves, e SIC dá esse posto a João Ferreira.

Mas em muitas das projeções, o intervalo dado a cada um dos candidatos permite quase todos os cenários.