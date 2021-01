Projeções das 19h. Portugal pode bater recorde de abstenção em presidenciais

Veja também:

Os portugueses devem bater este domingo o recorde de abstenção numa eleição presidencial, segundo as projeções anunciadas ao fecho das urnas.

As principais projeções são, contudo, muito diferentes entre si. A RTP (Universidade Católica) apresenta uma abstenção que pode variar entre os 50% e os 55%, a projeção da TVI indica uma abstenção entre os 54.5% e os 58.5% e a SIC (ICS/ISCTE/GFK Metris) aponta para os 56% aos 60%.

Portugal deve, assim, bater o recorde de abstenções numa eleição presidencial que antes estava fixado em 53,48%, correspondendo a 5.164.500 pessoas, na eleição de 2011 em que Cavaco Silva foi eleito para um segundo mandato.



O número de eleitores que se abstiveram este domingo deve superar ainda os 51,34% das eleições de 2016, em que Marcelo Rebelo de Sousa venceu, o que confirma ainda a tendência de a abstenção ser mais alta quando o incumbente se recandidata, provavelmente por, como tem sido regra, a reeleição ser praticamente garantida.

As eleições presidenciais de 2011 foram as primeiras em que a percentagem de abstencionistas ultrapassou os 50%. Nas eleições de 2006, em que Jorge Sampaio ganhou o seu segundo mandato, a abstenção chegou aos 49,09%.

É de sublinhar ainda que nestas eleições os cadernos eleitorais contam com mais cerca de um milhão de eleitores do que as anteriores, na maioria emigrantes.