Presidenciais. Ventura “tranquilo e satisfeito” prevê noite eleitoral longa

“Hoje não me cumpre apelar aqui ao voto até porque ainda há pessoas a votar. Estou muito tranquilo e satisfeito, confiante de que vai haver uma boa participação e de que vamos ter uma noite longa”, afirmou o deputado único do partido da extrema-direita parlamentar.

Num dos pisos inferiores do hotel, a ampla sala de conferências de imprensa ocupada pela recém-formada força política ainda só alberga os cerca de 50 profissionais da comunicação social, que instalam o seu material, assim como pessoas da estrutura organizacional.

Em frente ao palco que tem o palanque para discursos, enquadrado por um ecrã gigante, com a fotografia de Ventura e a bandeira portuguesa, há perto de 50 cadeiras destinadas a apoiantes.

Para o sufrágio de hoje estavam inscritos 10.865.010 eleitores, mais 1.208.536 do que nas eleições presidenciais de 2016.

Além de Ventura, os restantes seis candidatos ao Palácio de Belém são: a eurodeputada e dirigente do BE Marisa Matias, o incumbente Marcelo Rebelo de Sousa (apoiado oficialmente por PSD e CDS/PP), o fundador da Iniciativa Liberal Tiago Mayan, Vitorino Silva, o calceteiro e ex-autarca socialista conhecido por “Tino de Rans” (presidente do Reagir, Incluir, Reciclar), o eurodeputado e dirigente comunista João Ferreira (PCP e PEV) e a ex-eurodeputada do PS Ana Gomes (PAN e Livre).

As assembleias de voto para as eleições presidenciais abriram às 08h00 em Portugal Continental e na Madeira, encerrando às 19h00. Nos Açores abriram e encerram uma hora mais tarde devido à diferença horária.