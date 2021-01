Presidenciais. Cumprimento da Constituição vai ser "questão decisiva" até 2026, diz João Ferreira

O candidato presidencial João Ferreira defendeu que a “exigência” do cumprimento da Constituição vai ser “uma questão decisiva” durante os próximos cinco anos, acrescentando que vai continuar empenhado em “combater e derrotar projetos antidemocráticos”.

“A Constituição contém soluções e caminhos para resolver os problemas do país e do nosso povo. A exigência do seu cumprimento será uma questão decisiva nos próximos cinco anos”, sublinhou João Ferreira.

O também eurodeputado comunista disse que está “profundamente convencido” de que a candidatura que apresentou “trouxe a estas eleições” um “contributo singular” e que vai perdurar para “lá dos dias de hoje”.

Um contributo, sublinha João Ferreira, de "demonstrar a centralidade e a atualidade da Constituição da República Portuguesa, a importância do seu amplo acervo de direitos políticos, económicos, sociais, culturais e ambientais e a importância do projeto de desenvolvimento que ela acolhe e que é essencial para dar conteúdo concreto aos direitos e para, dessa forma, defender a democracia".

Dirigindo-se a quem o apoiou, a partir de diferentes quadrantes políticos, o candidato manifestou o desejo de "que possamos continuar juntos em batalhas fundamentais que fortaleçam as raízes do regime democrático (...) ainda mais determinados para combater e derrotar projetos antidemocráticos e de confronto com a Constituição da República”, acrescentou.

"Esta candidatura apresentou-se com um objetivo claro: partindo da realidade do país, das suas dificuldades e problemas, das inquietações e preocupações de milhões de portugueses, afirmar uma visão distintiva sobre o que deve ser o exercício dos poderes do Presidente da República e sobre como este pode e deve contribuir para uma mudança de curso na vida nacional que enfrente e supere esses problemas e essas dificuldades", concluiu o candidato apoiado pelo PCP e pelos Verdes.