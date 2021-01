​PCP: “Participação desmente cenários catastrofistas”

Veja também:

Rui Fernandes, da comissão política do PCP, numa declaração pouco depois das 19h00 no Hotel Sana Metropolitan, referia que “os elementos sobre grau de abstenção são dispares, mas o nível de participação afasta e desmente cenários catastrofistas que foram traçados e procuravam aproveitar o contexto para defender estado de exceção e revisão da constituição”.

Ainda nesta breve declaração os comunistas saudaram o trabalho dos envolvidos neste escrutínio: “saudamos todos os que asseguraram as secções de voto neste quadro de pandemia e todos os que votaram”, lembrando todos os que exerceram o seu dever cívico.

A sala escolhida para esta noite eleitoral do Partido Comunista tem previstos 23 lugares para militantes, devidamente distanciados. Militantes que começaram a chegar após as 19h00.

João Ferreira vai passar a noite dividido entre o hotel escolhido e a sede do partido, que fica praticamente do outro lado da rua. Na sede do partido na rua Soeiro Gomes vai permanecer parte do núcleo duro da candidatura de João Ferreira.

Na sala destaque para três televisões ligadas e sintonizadas à espera dos primeiros resultados.

Recorde-se João Ferreira se disse sempre o candidato da constituição e da democracia, fazendo uma campanha muito centrada nos trabalhadores.

Nas últimas eleições Presidenciais, 2016, Edgar Silva não foi além dos 183 mil 051 votos (3,94%). Ficou na 5ª posição, ultrapassado por Maria de Belém Roseira (independente), Marisa Matias (BE), António Sampaio da Nóvoa (PCTP/MRPP, LIVRE) e Marcelo Rebelo de Sousa (PPD/PSD, CDS-PP, PPM).

Uma situação que os comunistas pretendem reverter nestas eleições é o facto de terem sido ultrapassados pelos Bloquistas nas últimas Presidenciais.