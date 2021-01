Ministro da Defesa Nacional infetado com covid-19

O ministro da Defesa Nacional, João Gomes Cravinho, testou positivo à covid-19, confirmou o Ministério, este domingo, em comunicado.

De acoredo com a nota, o ministro apresenta sintomas ligeiros da doença e está "em confinamento, mantendo-se a trabalhar à distância".

João Gomes Cravinho é o sétimo ministro do atual Executivo que já esteve infetado com a Covid-19, depois de Pedro Siza Vieira, ministro da Economia e da Transição Digital, João Leão, ministro das Finanças, Ana Mendes Godinho, ministra do Trabalho, e Maria do Céu Antunes, ministra da Agricultura, terem testado positivo nos últimos dias.

A este lote juntam-se Nelson de Souza, ministro do Planeamento, que esteve infetado em novembro, e Manuel Heitor, ministro da Ciência, que testou positivo em outubro.´

[Atualizado às 21h20]