Marcelo vota e assinala cumprimento de regras sanitárias

O Presidente da República e recandidato ao cargo nas eleições deste domingo votou em Celorico de Basto, onde saudou o facto de as presidenciais estarem a decorrer cumprindo as regras sanitárias exigidas pela pandemia.

"Não choveu, o que é uma boa notícia para os portugueses poderem votar. Sei que está a decorrer muito bem por todo o país o voto, com distanciamento, com respeito das regras sanitárias, com paciência das pessoas onde há filas", afirmou, em declarações as jornalistas.

O chefe do Estado e candidato à reeleição votou cerca das 13:00, na Junta de Freguesia de Lodares, no concelho de Celorico de Basto, no distrito de Braga, onde tem raízes familiares.

Após ter votado, Marcelo Rebelo de Sousa destacou a melhoria das condições meteorológicas, o que pode ser um bom indicador para as pessoas irem votar.

"O tempo, ao contrário de ontem, que prometia o pior, tem estado o muito bom. Aquilo que as pessoas têm visto nas televisões e ouvido falar nas rádios e nas redes sociais é que tem sido possível votar, desde muito cedo, e tem havido respeito de todas as regras, sem risco, sem problema".

Sublinhou que "as pessoas podem escolher várias horas daqui até ao encerramento das urnas" para votar, "sem nenhum problema e sem a preocupação de poder resultar aquele afluxo inesperado há uma semana".

O Presidente e recandidato ao cargo lembrou, ainda, que devido à pandemia "muitos portugueses [residentes no estrangeiro] não puderam viajar 300, 400, 500 quilómetros para irem votar, sobretudo quando a Europa está confinada e, portanto, há dificuldades adicionais de circulação". "Esse [voto por correspondência nas presidenciais] é um ponto a rever no futuro e com alguma urgência", reforçou.



Sobre o resultado que ditará esta ida às urnas hoje, afirmou ter encarado "esta eleição sem nervosismo nenhum".

"Os portugueses escolhem. Com a minha idade e depois de muitas eleições ganhas e muitas perdidas a pessoa habitua-se a tudo e está preparada para tudo", afirmou.

Marcelo Rebelo e Sousa disse, também, ter preparado um "discurso para a derrota, um discurso para a segunda volta e um discurso para a vitória".

Portugal elege hoje o 20.º Presidente da República e o sexto em democracia.

As assembleias de voto para as eleições presidenciais abriram às 8h00 em Portugal Continental e na Madeira, encerrando às 19h00. Nos Açores abriram e encerram uma hora mais tarde devido à diferença horária.