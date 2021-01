Marcelo diz que resultado de Mário Soares é "irrepetível"

Marcelo disse que só estará convencido do cenário projetado às 20h00 "no momento em que fecharem as urnas e uma coisa já perceberam os vários candidatos tencionam falar mais tarde, o que aponta esta noite para um fim um pouco mais tardio do que aquilo que se imaginava".

Questionado se fica frustrado por ganhar com um resultado abaixo dos 70% de Mário Soares, Marcelo Rebelo de Sousa respondeu: “Frustradíssimo [com o resultado] ninguém pode estar. Mário Soares é irrepetível na democracia portuguesa. Teve o apoio dos dois maiores partidos e era ma personalidade única na política portuguesa”.

Por fim, Marcelo deixou um agradecimento aos portugueses que votaram, "apesar do tempo e da pandemia".