"Esquerda tem o pior resultado de sempre em presidenciais", diz o líder do CDS

Francisco Rodrigues dos Santos, presidente do CDS, diz que todos os objetivos do seu partido foram alcançados com a vitória expressiva de Marcelo Rebelo de Sousa nas eleições presidenciais, e destaca a "o pior resultado de sempre" da esquerda em eleições presidenciais.

"A esquerda volta a perder eleições depois da derrota eleitoral nos Açores. Sublinho que a esquerda nunca teve um somatório tão escasso de votos como nestas. A esquerda tem o pior resultado de sempre em eleições presidenciais nesta noite", afirma.

O presidente do CDS destaca a vitória em noite de presidenciais e parabeniza Marcelo Rebelo de Sousa pelo resultado.

"O CDS quis uma vitoria na primeira volta do seu candidato e consegui, queria somar os votos da direita e não dividi-la e conseguiu, quis uma vitória da direita social e conseguiu. Todos os objetivos do CDS foram alcançados nesta noite. É um motivo de tremenda satisfação, mando um caloroso abraço ao professor, pedindo que cuide dos portugueses com a sua moderação e sentido de responsabilidade", diz.

Francisco Rodrigues dos Santos espera tirar dividendos da vitória nas presidenciais para as próximas eleições autárquicas neste ano.

"O CDS quer construir uma alternativa para derrotar o socialismo no governo português. Os portugueses podem ter a certeza que dar força ao CDS é contibuir para virar a página do socialismo em Portugal. O CDS está mobilizado e preparado para as autárquicas e estará com toda a energia. O CDS hoje está a celebrar uma vitória eleitoral", afirma.