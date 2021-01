Erro burocrático impede até 800 votos no Luxemburgo

O conselheiro das comunidades radicado no Luxemburgo João Verdades disse, este domingo, à Lusa que entre 700 a 800 eleitores, radicados naquele país, não conseguiram votar devido a um erro burocrático que os retirou dos cadernos eleitorais.

“Existem cidadãos que renovaram os cartões de cidadão e que, por um motivo burocrático, não constam da inscrição enquanto cidadãos eleitores (...) A lei do recenseamento eleitoral implica que na renovação do cartão na Europa tenha de ser feita uma declaração formal sobre se aceita ficar inscrito como cidadão eleitor, ou se prefere votar no país de acolhimento”, explicou João Verdades.

Em declarações à Lusa a partir do Luxemburgo, o conselheiro disse que na sua secção, a segunda do Luxemburgo, haverá entre 300 a 400 eleitores que tentaram votar e não conseguiram, um número que sobe para 700 ou 800 em todo o país.

“Na minha secção de 22.133 cidadãos eleitores, houve centenas, serão uns 300 ou 400, de um total de 700 a 800 votos que não entraram nas urnas no Luxemburgo porque existiam erros ou lapsos relativos à situação de capacidade eleitoral dos cidadãos em causa”, explicou o advogado.