Em novo protesto em Morgade, votaram apenas doze pessoas

Doze eleitores dos 306 inscritos em Morgade para as eleições Presidenciais votaram nesta freguesia do concelho de Montalegre, com a maioria a repetir um ‘voto de protesto’ contra a mina de lítio projetada para aquela localidade.

Este é o terceiro ato eleitoral consecutivo alvo de protestos por parte da população de Morgade, no distrito de Vila Real, que se concretiza com uma baixa afluência às urnas.

Tal como nas outras duas eleições, também hoje a mesa de voto da Junta de Freguesia de Morgade foi alvo de uma tentativa de boicote. Esta manhã as portas estavam encerradas a cadeado e bloqueadas por contentores de ecoponto, tinham adiantado à Lusa fontes da Junta local e da GNR.

As mesmas fontes explicaram que a situação foi resolvida e a mesa de voto abriu à hora prevista.

Depois de quatro pessoas terem votado nas europeias de maio de 2019 e sete pessoas nas legislativas de outubro de 2019, hoje doze eleitores exerceram o seu direito de voto, num total de 306 de inscritos na freguesia que agrega ainda as aldeias de Carvalhais e Rebordelo, adiantou à Lusa o presidente da junta local, José Nogueira.

“Esta foi a forma que a população encontrou de protestar. Após resolvida a tentativa de bloqueio, a votação decorreu dentro da normalidade sem incidentes até ao fecho”, referiu o autarca.

Para o responsável da Associação Montalegre Com Vida, que contesta o projeto para a mina de lítio naquela localidade, Armando Pinto, a baixa votação demonstra que “a população está contra a mina”.