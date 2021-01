Da geração de abril ao primeiro voto de um bengalês. O retrato do dia das presidenciais

Seguimos caminho para o coração de Lisboa: Mouraria. À porta do Centro Comercial há uma indignação generalizada que dá as boas vindas a quem chega.

Deolinda dos Santos, de 78 anos, desiste de esperar porque “não há organização, as filas são longas e para quem tem artroses, esperar numa cadeira não basta”, mas há também quem já tenha conseguido votar “depois de muita contestação”, conta Anabela Sequeira.

“Vim com o meu pai votar, porque, tendo em conta que é cego, precisa de acompanhamento. O que me espanta é que um homem que tanto deu ao país nas forças armadas, tenha ainda hoje dificuldade em votar porque não sabe ler Braille e nem sequer me deixam ir votar na mesma mesa a acompanhá-lo”, contesta.

Anabela veio votar porque “o país também precisa de alguém que dê voz à revolta” e “essa revolta tem um nome: André Ventura”, grita.

“Explique-me o que sentiria se tivesse de cuidar de um pai, invisual desde os 20 anos, sem um braço, que deu tanto à pátria e não tem direito a uma casa das forças armadas no país que, no entanto, dá casas a pessoas ilegais que chegam de Marrocos”, acrescenta.

Mas na Mouraria, o bairro histórico mais multicultural de Lisboa, há também quem só agora se sinta português e tenha a oportunidade de lançar as primeiras raízes da democracia. É o caso de Md Kamal Hossain, que apesar de estar sozinho em Portugal há nove anos, só agora conseguiu ter nacionalidade portuguesa.

“Demorou, mas estou muito feliz por poder votar num país tão pacífico que não esquece os imigrantes, também por isso foi fácil adaptar-me. É a primeira vez que voto e fico contente porque sinto-me seguro, algo que não sentia no Bangladesh. As eleições lá são muito perigosas e sempre marcadas por episódios de violência. Gosto da forma como se pratica política em Portugal e no resto da Europa”, diz.