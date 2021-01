Catarina Martins assume derrota mas reforça confiança em Marisa Matias

Veja também:

Catarina Martins elogiou, esta noite, a campanha liderada por Marisa Matias às eleições presidenciais. Apesar de se assumir insatisfeita com o resultado deste ato eleitoral, a coordenadora do Bloco de Esquerda reforçou a confiança na eurodeputada.

"A Marisa é essa força grande pela dignidade e por um país melhor e eu tenho o maior privilégio de saber que vamos continuar a lutar as duas juntas já amanhã", afirmou Catarina Martins.



A coordenadora do BE defendeu, ainda, que "fazer caminho na política é também escolher as lutas e dar-lhes voz".