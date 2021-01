Carlos César. "André Ventura é uma ameaça maior, por enquanto, ao PSD do que ao país"

Veja também:

O presidente do Partido Socialista, Carlos César, reagiu à mais do que previsível vitória de Marcelo Rebelo de Sousa com grandes elogios para o homem que vai passar mais cinco anos no Palácio de Belém. César defendeu ainda a posição do PS, nestas eleições, que foi a de dar liberdade de voto aos militantes socialistas.

"O Partido Socialista fez bem em deixar ao critérios dos eleitores a opção de voto", disse Carlos César. O mesmo acrescentou ainda que "graças aos eleitores socialistas a democracia venceu na primeira volta e o extremismo de direita foi derrotado no país".

César pegou nesta ideia para logo a seguir dizer que "o candidato André Ventura é uma ameaça maior, por enquanto, ao PSD do que ao país".