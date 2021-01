Candidatura de Marisa Matias admite derrota. "Não atingimos os objetivos traçados"

Veja também:

O Bloco de Esquerda já reagiu às primeiras projeções dos resultados eleitorais desta noite. "A primeira conclusão que gostaria de partilhar convosco é que reconhecemos que os resultados, se as pojeções dse confirmarem, demonstrarão que não atingimos os objetivos que tinhamos traçado para estas eleições", reconheceu o líder parlamentar do BE.

As primeiras projeções apontam para uma margem de 3,5% a 5,5% para Marisa Matias. Em 2016, a candidata apoiada pelo Bloco de Esquerda somou 10,12% dos votos nas eleições presidenciais.



Numa primeira reação do partido à queda inequívoca de Marisa Matias, Pedro Filipe Soares acrescentou, ainda, que "o segundo ponto que parece ser muito relevante retirar destas projeções é o reconhecimento de que normalizar a extrema-direita é um mau resultado para o país".

"Avisamos várias vezes e muitas das vezes fomos ignorados e até contestados. A nomalização da extrema-direita resulta numa reconfiguração da direita que hoje está aos olhos de todas e de todos", defendeu o líder parlamentar do BE.