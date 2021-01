Feridos resultantes de explosão de Valongo em estado grave no Hospital de Gaia

Os dois feridos na sequência de uma explosão registada esta manhã em Valongo, no distrito do Porto, encontram-se em estado grave e ventilados no Hospital de Vila Nova de Gaia, indicou à Lusa fonte hospitalar.

Uma mulher de 60 anos e um jovem de 23, tia e sobrinho, sofreram queimaduras da cabeça, nomeadamente na boca e via aérea, bem como no tronco e membros superiores e inferiores.

Fonte do Centro Hospitalar de Vila Nova de Gaia/Espinho (CHVNG/E) informou que ambos serão encaminhados para a unidade de cuidados intensivos.

Uma explosão numa habitação registada esta manhã provocou dois feridos graves, disseram a GNR e a Proteção Civil à agência Lusa.

A explosão ocorreu na localidade de Calvário, freguesia de Campo/Sobrado, em Valongo, no distrito do Porto.

Inicialmente foi noticiado, com base em informações da Proteção Civil, que as vítimas foram encaminhadas para o Hospital de São João, no Porto, vindo a revelar-se que foram recebidas na unidade hospitalar de Gaia.

Já cerca das 11:30, o Comando Geral da GNR apontou que as causas do acidente estão apuradas.

A ocorrência foi registada cerca das 09:20 e mobilizou 22 operações apoiadas por 11 viaturas, disse fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro do Porto.