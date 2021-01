Covid-19. Sobe para 17 total de óbitos na Misericórdia de Viana do Alentejo

Veja também:

O número de óbitos no surto de covid-19 num dos edifícios do Lar da Misericórdia de Viana do Alentejo (Évora) aumentou para 17, disse hoje à agência Lusa o provedor da instituição, Rui Pão Mole.

O responsável explicou hoje que, desde o anterior balanço feito pela Lusa, no dia 20, o total de mortes de utentes neste surto, que está ativo no Edifício Rossio desta santa casa da misericórdia, passou de oito para 17.

Só nos últimos dias, morreram quatro utentes devido à doença provocada pelo novo coronavírus SARS-CoV-2, um na sexta-feira e três no sábado.

Além dos 17 óbitos diretamente relacionados com o surto, o provedor indicou à Lusa que um “outro utente que tinha estado infetado com covid-19 e já tinha recuperado acabou por falecer, devido a outras patologias”.

“Continuamos a ser fustigados por um vírus que não dá tréguas na nossa comunidade”, lamentou Rui Pão Mole, num comunicado que publicou na rede social Facebook.

Este surto de covid-19 na Misericórdia de Viana do Alentejo infetou um total de 62 idosos, incluindo os que morreram, e 20 funcionárias.

Atualmente, um dos idosos infetados está internado no Hospital do Espírito Santo de Évora (HESE) e os restantes encontram-se no lar, registando a instituição, até agora, 27 utentes e seis funcionárias recuperados.

Na Zona de Concentração e Apoio à População (ZCAP) criada na localidade de Aguiar, sede de uma das freguesias do concelho, encontram-se “oito utentes” com resultado negativo nos testes de rastreio ao SARS-CoV-2.

“Os utentes que permanecem na ZCAP estão bem, sem qualquer manifestação de sintomatologia suspeita até ao momento”, tranquilizou o responsável.

No Edifício da Casa Pia, outra valência da Misericórdia de Viana do Alentejo, onde não há casos de covid-19, “a situação mantém-se estável e inalterada”, realçou o provedor.

Os primeiros casos de covid-19 nesta misericórdia foram detetados no final de dezembro.

A pandemia de covid-19 provocou, pelo menos, 2.121.070 mortos resultantes de mais de 98,6 milhões de casos de infeção em todo o mundo, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

Em Portugal, morreram 10.469 pessoas dos 636.190 casos de infeção confirmados, de acordo com o boletim mais recente da Direção-Geral da Saúde.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro de 2019, em Wuhan, uma cidade do centro da China.