Covid-19. Hospital de Almada pede à população que vá primeiro ao centro de saúde

Veja também:

O Hospital Garcia de Orta (HGO) apela à população de Almada e Seixal para que a população recorra primeiro, em caso de doença, aos centros de saúde e médico de família, devido à sobrelotação da unidade hospitalar, que está com uma taxa de ocupação de 309%.

"Em caso de sinais e sintomas compatíveis com doença respiratória, a população deve dirigir-se primeiro às áreas dedicadas para doentes respiratórios – ADR - dos Centros de Saúde - reservando as situações mais complexas, graves, agudas e urgentes para serem assistidas no hospital", pode ler-se no comunicado do hospital.



A unidade hospitalar situada em Almada "verifica novamente um crescimento dos doentes internados em enfermaria, positivos para a infeção por SARS-CoV-2, ajustando uma vez mais a lotação afeta à Covid-19, de modo a acomodar a necessidade do número de doentes internados".

Este domingo, o Hospital Garcia de Orta regista 204 infetados com covid-19, dos quais 177 estão internados em enfermaria, 19 doentes em Unidade de Cuidados Intensivos (UCI) e 8 doentes internados em Unidade de Hospitalização Domiciliária (UHD).