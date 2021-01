Reino Unido já vacinou quase seis milhões de pessoas

Veja também:

O Reino Unido já administrou a primeira das duas doses da vacina contra o novo coronavírus em cerca de seis milhões de pessoas, quando o número de mortes no país devido à pandemia está perto dos 100.000.

O ministro de Saúde britânico disse que três quartos dos maiores de 80 anos do Reino Unido receberam uma vacina.

MattHancock disse que três quartos dos residentes de lares de idosos também receberam a sua primeira vacina.

Até sábado, quase 5,9 milhões de doses da vacina foram administradas no Reino Unido.

As autoridades de saúde britânicas pretendem vacinar 15 milhões de pessoas, incluindo todas as pessoas com mais de 70 anos, até 15 de fevereiro.

A campanha de vacinação no Reino Unido é um raro sucesso em um país com o pior surto do novo coronavírus da Europa.

O Reino Unido já registou um total 97.329 mortes devido à Covid-19. Outras 1.348 mortes foram registadas no sábado e o Reino Unido deverá chegar, em alguns dias, ao quinto lugar do país do mundo a registar 100.000 mortes devido à covid-19.

A pandemia provocou, pelo menos, 2.107.903 mortos resultantes de mais de 98,1 milhões de casos de infeção em todo o mundo, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.