Nova Zelândia. Registado primeiro caso local de infeção em mais de dois meses

As autoridades da Nova Zelândia registaram o seu primeiro caso local de infeção com o novo coronavírus em mais de dois meses.

Uma mulher de 56 anos, que recentemente retornou da Europa, teve teste positivo dez dias depois de passar por uma quarentena obrigatória de duas semanas. A paciente havia apresentado sintomas do novo coronavírus alguns dias antes de ser testada.

As autoridades lançaram uma busca ativa de casos de contacto, já que a mulher e o marido passaram vários dias na região Northland, no norte do arquipélago, quando era potencialmente contagiosa e teria visitado cerca de 30 lugares.

O ministro da Saúde neozelandês, Chris Hipkins, disse que ainda é muito cedo para decidir se um confinamento total ou parcial deve ser implementado novamente.

Desde 18 de novembro, o país não registava qualquer caso local de contágio.

A Nova Zelândia tem sido amplamente elogiada pela sua administração da pandemia, com 25 mortes atribuídas à Covid-19 e 1.927 casos confirmados de uma população total de cerca de cinco milhões.