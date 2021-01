Benfica vence dérbi no hóquei e Sporting cai para o terceiro lugar

O Benfica venceu o Sporting, por 4-5, em jogo da jornada 15 do Nacional de hóquei em patins. O resultado permitiu aos encarnados subirem ao 4.º lugar da classificação, ainda que estejam dependentes do resultado da Oliveirense frente ao Riba D'Ave.

Com a derrota sofrida em casa, o Sporting perde a liderança, que partilhava com o Óquei de Barcelos, e desce para o 3.º lugar. Os leões foram também ultrapassados pelo FC Porto que nesta jornada venceu o Turquel (6-2) e ocupa, agora, o 2.º lugar.

O Benfica controlou o resultado do dérbi e ao intervalo vencia por 1-2. Apesar da reação do Sporting, na segunda parte, o Benfica manteve a vantagem no marcador e terminou o jogo com vitória, por 4-5.

Diogo Rafael e Lucas Ordóñez, ambos por duas vezes, e Valter Neves marcaram os golos do Benfica. Pedro Gil , Alessandro Verona, Matías Platero e Toni Pérez marcaram os golos do Sporting, que sofreu a segunda derrota consecutiva, depois de na jornada anterior ter sido derrotado pela Oliveirense.