"Estrela" de Amorim. Sporting derrota Braga e conquista Taça da Liga

A partida ficou resolvido aos 41 minutos, quando os treinadores, Amorim e Carlos Carvalhal, já tinham sido expulsos. Gonçalo Inácio bateu rapidamente um livre no meio-campo defensivo do Sporting com uma bola longa para Tiago Tomás, na direita, que tocou para a desmarcação de Pedro Porro . Perante Matheus, o espanhol rematou pelo buraco da agulha para o golo da vitória leonina.

"A estrela que eu tenho pode fazer a diferença" , disse Rúben Amorim, na conferência de imprensa de antevisão do jogo decisivo. Assim foi.

Declarações do treinador leonino após a conquista (...)

O Braga tentou reagir à desvantagem, contudo, o melhor que conseguiu foi uma "bomba" de Paulinho à trave, aos 71 minutos. Para lá dos 90, Pedro Gonçalves viu o cartão vermelho direto, por protestos, após marcação de um livre perigoso para o Braga.

No final, ganhou o Sporting, no terceiro troféu da "era Frederico Varandas": com o atual presidente, os leões já tinham levantado, na época 2018/19, a Taça da Liga e a Taça de Portugal.

Os dois treinadores não estiveram na sala de imprensa do estádio de Leiria, por onde passou o presidente do Sporting de Braga para criticar a equipa de arbitragem liderada por Tiago Martins.

António Salvador queixa-se da falta assinalada no lance que dá origem ao golo do Sporting e considera que o árbitro teve influência no resultado.

A chave foi Rúben Amorim, que venceu este troféu pela segunda temporada consecutiva - na anterior, levantou-o como treinador do Braga, que perdeu em Leiria a oportunidade de fazer o "bis".

Recorde o "minuto a minuto" da final: