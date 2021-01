Chaves regressa às vitórias e prolonga seca de triunfos do Arouca

Um bis do defesa Luís Rocha permitiu ao Chaves vencer por 2-1 o Arouca e regressar aos triunfos após duas derrotas, em encontro da 17ª jornada da II Liga.

O triunfo permite aos transmontanos somar 27 pontos, subir ao quinto lugar da classificação e descolar do adversário, que mantém os 24 pontos.

Aos nove minutos, na cobrança de um livre por João Teixeira, o central e capitão Luís Rocha, de cabeça, desviou para o golo.

Num alívio da defensiva flaviense que a bola rondou a área contrária e Roberto sofreu uma carga do guarda-redes, que o árbitro Rui Lima considerou faltosa e dentro da grande área, com muitos protestos para os da casa. Luís Rocha, chamado à conversão, não desperdiçou e fez o segundo do encontro e o quarto esta temporada da sua conta pessoal.

Os arouquenses, aos 70 minutos reduziram após cruzamento de Quaresma que sobrou para Arsénio, que com um remate colocado fez o 2-1 e acabou por estabelecer o resultado final.